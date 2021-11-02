【男子】
▽３段以下　
①高橋（剣神）②高村（東光）③鹿又（剣風）
▽４段　
①遠藤（道警）②木村（比布）③長尾（東川）
▽５段以上　
①宍戸（春光）②阿部（日曜）③上村（東光）
▽６０歳以上　
①明永（大町）②熊谷（上川）③杉本（上富良野）