【男子】
▽３段以下
①高橋（剣神）②高村（東光）③鹿又（剣風）
▽４段
①遠藤（道警）②木村（比布）③長尾（東川）
▽５段以上
①宍戸（春光）②阿部（日曜）③上村（東光）
▽６０歳以上
①明永（大町）②熊谷（上川）③杉本（上富良野）
剣道 第１３回上川管内段別錬成大会（１０月３１日・東光武道館）
2021/11/02
【男子】
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