【男子】

▽３段以下

①高橋（剣神）②高村（東光）③鹿又（剣風）

▽４段

①遠藤（道警）②木村（比布）③長尾（東川）

▽５段以上

①宍戸（春光）②阿部（日曜）③上村（東光）

▽６０歳以上

①明永（大町）②熊谷（上川）③杉本（上富良野）