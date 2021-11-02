▽決勝
東明４―０春光台
▽最優秀選手賞
河内大樹（東明）
▽優秀選手賞
佐々木龍司（東明）、赤川寛（春光台）
▽敢闘賞
紙谷大空（六合）
軟式野球 旭川市中学校新人戦大会（１０月３０日・東光第３球場）
2021/11/02
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