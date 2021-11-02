▽３回戦

新富・比布合同２―１西御料地・神居・中央・大有合同、東川大雪１１―１愛別・上川合同、東聖９―２東旭川・豊岡合同、当麻・緑が丘合同１３―３東五条

▽準決勝

東川大雪７―１新富・比布合同、東聖５―１当麻・緑が丘合同

▽決勝

東川大雪２２―０東聖