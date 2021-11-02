▽３回戦
新富・比布合同２―１西御料地・神居・中央・大有合同、東川大雪１１―１愛別・上川合同、東聖９―２東旭川・豊岡合同、当麻・緑が丘合同１３―３東五条
▽準決勝
東川大雪７―１新富・比布合同、東聖５―１当麻・緑が丘合同
▽決勝
東川大雪２２―０東聖
軟式野球 第１９回星野伸之旗争奪少年大会（１０月２４、２６、３０、３１日・鷹栖町民グラウンドほか）
2021/11/02
▽３回戦
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