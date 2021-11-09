▽１回戦
アインス１３―０永山南、北門３―３（ＰＫ４―２）明星、上富良野３―２ビアンコネロ、中央５―１東陽・光陽、神楽３―２東川、春光台８―４鷹栖、神居東４―０留萌、愛宕６―１北星、東明７―５旭教大付属、忠和３―１中富良野、東光３―２東神楽
▽２回戦
コンサドーレ旭川７―０アインス、上富良野３―１北門、六合５―１中央、広陵３―０神楽、永山７―１春光台、愛宕４―０神居東、東明４―１忠和、東光４―２緑が丘
▽３回戦
コンサドーレ旭川１１―０上富良野、広陵５―３六合、愛宕０―０（ＰＫ４―１）永山、東明５―４東光
▽準決勝
コンサドーレ旭川５―２広陵、愛宕４―２東明
▽決勝
コンサドーレ旭川３―０愛宕