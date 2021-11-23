▽Ａ級
①立花法子・堀雅子（エルバッハ・マリオン）②松山・吉川（ジャパン・アルバトロス）
▽Ｂ級
①青山美幸・坪坂陽子（楽しい会・エルバッハ）②宮原・森（エルバッハ）
▽Ｃ級
①浅川里美・木原京子（ホワイトウイング）②平沼・達野（ジャパン）
▽Ｄ級
①山内恵子・飯沢裕希子（初級者講習会）②工藤・都丸（初級者講習会）
テニス 旭川女子連冬季大会（１６日・リアルター夢りんご体育館）
2021/11/23
▽Ａ級
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