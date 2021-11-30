【男女混合】
▽１部　
①エレッズ旭川Ａ②卓心会Ａ
▽２部　
①ナガオＳＣ―Ａ②チームグランツ
▽３部　
①からから②翔くんとゆかいな仲間達Ｂ
▽４部　
①花咲クラブＡ②陵雲クラブＢ
▽５部　
①卓心会Ｄ②旭医大Ａ
▽６部　
①富良野ジュニア②ナガオＳＣ―Ｃ
▽７部　
①翔くんとゆかいな仲間達Ｃ②フリーダムＡ
▽８部　
①キズナ②フリーダムＢ
▽９部　
①やよいクラブ②あたごクラブＡ
▽１０部　
①チャレンジ②大成クラブＡ
▽１１部　
①エレッズ旭川Ｄ②陵雲クラブＤ
▽１２部　
①日章卓球少年団②エレッズ旭川Ｅ