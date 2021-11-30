【男女混合】
▽１部
①エレッズ旭川Ａ②卓心会Ａ
▽２部
①ナガオＳＣ―Ａ②チームグランツ
▽３部
①からから②翔くんとゆかいな仲間達Ｂ
▽４部
①花咲クラブＡ②陵雲クラブＢ
▽５部
①卓心会Ｄ②旭医大Ａ
▽６部
①富良野ジュニア②ナガオＳＣ―Ｃ
▽７部
①翔くんとゆかいな仲間達Ｃ②フリーダムＡ
▽８部
①キズナ②フリーダムＢ
▽９部
①やよいクラブ②あたごクラブＡ
▽１０部
①チャレンジ②大成クラブＡ
▽１１部
①エレッズ旭川Ｄ②陵雲クラブＤ
▽１２部
①日章卓球少年団②エレッズ旭川Ｅ
卓球 加盟団体冬季対抗戦一般の部（１１月２３日・鷹栖町総合体育館）
2021/11/30
【男女混合】
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