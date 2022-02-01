【男子】

▽４０歳代

①藤本宣文（かもい岳レーシング）

▽４５歳代

①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）②小松（ジャステムレーシング）③林（比布レーシング）

▽５０歳代

①橋本武彦（比布レーシング）②岩崎（ＪＰ北海道スキークラブ）③東（ジャステムレーシング）

▽５５歳代

①大村浩（札幌アルペンスキースポーツ少年団）②山崎（ジャガーレーシング）③森田（比布レーシング）

▽６０歳代

①伊東弘至（ダイヤモンドダストスキークラブ）②高橋（ジャガーレーシング）③長谷川（Ｒ・Ｉスキークラブ）

▽６５歳代

①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②熊谷（ジャステムレーシング）③佐藤（札幌アルペンスキースポーツ少年団）

▽７０歳代

①押岡藤雄（北友スキークラブ）②河村（ジャガーレーシング）③北原（峠レーシング）

▽７５歳代

①立岡一男（ジャガーレーシング）②佐々木（峠レーシング）③浜谷（Ｒ・Ｉスキークラブ）

▽８０歳代

①大塚義孝（ジャガーレーシング）②佐々木（旭川スキー連盟）

▽８５歳代

①朝倉春宗（旭川スノーキングクラブ）

【女子】

▽３５歳代

①篠永久美子（美幌町スキー連盟）

▽５０歳代

①川島加奈（富良野スキー連盟）②大谷（七飯アルペン）

▽６５歳代

①結城素子（峠レーシング）