【男子】
▽４０歳代
①藤本宣文（かもい岳レーシング）
▽４５歳代
①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）②小松（ジャステムレーシング）③林（比布レーシング）
▽５０歳代
①橋本武彦（比布レーシング）②岩崎（ＪＰ北海道スキークラブ）③東（ジャステムレーシング）
▽５５歳代
①大村浩（札幌アルペンスキースポーツ少年団）②山崎（ジャガーレーシング）③森田（比布レーシング）
▽６０歳代
①伊東弘至（ダイヤモンドダストスキークラブ）②高橋（ジャガーレーシング）③長谷川（Ｒ・Ｉスキークラブ）
▽６５歳代
①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②熊谷（ジャステムレーシング）③佐藤（札幌アルペンスキースポーツ少年団）
▽７０歳代
①押岡藤雄（北友スキークラブ）②河村（ジャガーレーシング）③北原（峠レーシング）
▽７５歳代
①立岡一男（ジャガーレーシング）②佐々木（峠レーシング）③浜谷（Ｒ・Ｉスキークラブ）
▽８０歳代
①大塚義孝（ジャガーレーシング）②佐々木（旭川スキー連盟）
▽８５歳代
①朝倉春宗（旭川スノーキングクラブ）
【女子】
▽３５歳代
①篠永久美子（美幌町スキー連盟）
▽５０歳代
①川島加奈（富良野スキー連盟）②大谷（七飯アルペン）
▽６５歳代
①結城素子（峠レーシング）