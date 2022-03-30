迫力ある試合が続く

◆空手道 第１７回カラテトーナメント北海道カップ選手権（２７日・東光公園武道館）

【男女混合】▽幼児 ①堀部昊良（拳流会館）②広田（拳流会館）③堀部恵（拳流会館）

【男子】◇小学生▽１年初級 ①柴田栄介（武裕館）②藤本（真空会館）③吉田（勇拳会）▽２年クラスＡ ①村田光陸（ＨＫＣ羽幌道場）②二階堂（拳流会館）③東野（拳流会館）▽３年初級 ①東野律（拳流会館）②赤崎（武裕館）▽４年クラスＢ ①日下琥心（拳流会館）②亀谷（ＨＫＣ亀谷道場）③阿部（真空会館）▽同クラスＡ ①高橋麟丸（ＨＫＣ羽幌道場）②日下（拳流会館）③島崎（勇拳会）▽５・６年 ①高場瑛仁（ＨＫＣ羽幌道場）②日下（拳流会館）③丸山（真空会館）

◇中学生▽１年クラスＡ ①高橋鳳晴（ＨＫＣ羽幌道場）②亀谷（ＨＫＣ亀谷道場）▽２・３年クラスＡ ①橋口莉月（真空会館）②森（天勇会）◇一般▽初級 ①長谷部遥己（ＨＫＣ亀谷道場）②堀部（拳流会館）③辻（ＨＫＣ亀谷道場）▽クラスＡ ①森海渡（天勇会）②佐藤（勇拳会）③松波（勇拳会）▽マスターズ ①橋本尊（気魂道場）②日隅（武裕館）

【女子】◇小学生▽５・６年クラスＡ ①篠田心愛（武裕館）◇一般クラスＡ ①大内和賀（拳流会館）