４歳から８５歳までの選手が出場
　◆スキー　第４２回旭川スキー連盟会長杯大回転競技大会（２０日・サンタプレゼントパークマロースゲレンデ）
　【男女混合】◇幼児　①相沢凛空（伊の沢レーシング）②河野（たかす円山幼稚園）③小沼（神楽保育所）

　【男子】◇小学生▽１・２年　①竹内陵太（伊の沢レーシング）②村本（旭川ジュニアアルペン）③江幡（伊の沢レーシング）▽３・４年　①小沼奏翔（伊の沢レーシング）②住吉（留萌ジュニアしじみＲＣ）③西川（旭川ジュニアアルペン）◇中学生　①竹内隆太（伊の沢レーシング）②栗谷川（サンタプレゼントパークジュニアアメイト）◇成年（高校生以上～４５歳未満）　①斎藤直樹（個人）②松本（ススキノむんむんクラブ）▽壮年（４５～６０歳未満）　①吉沢和志（北日本精機）②芝崎（旭川レーシングチーム）③池田（峠レーシング）◇高年（６０～７５歳未満）　①伊東弘至（フィッシャーベース）②品川（旭川レーシングチーム）③川口（旭川レーシングチーム）◇超人（７５歳以上）　①朝倉春宗（旭川スノーキングクラブ）

　【女子】◇小学生▽１・２年　①西村陽衣菜（北光）▽３・４年　①斎藤羽菜（旭川ジュニアアルペン）②松田（旭教大付属）▽５・６年　①住吉愛莉（留萌ジュニアしじみＲＣ）◇中学生　①相沢花音（伊の沢レーシング）◇高校生以上　①篠永久美子（美幌町スキー連盟）②利根川（伊の沢レーシング）