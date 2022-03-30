４歳から８５歳までの選手が出場

◆スキー 第４２回旭川スキー連盟会長杯大回転競技大会（２０日・サンタプレゼントパークマロースゲレンデ）

【男女混合】◇幼児 ①相沢凛空（伊の沢レーシング）②河野（たかす円山幼稚園）③小沼（神楽保育所）

【男子】◇小学生▽１・２年 ①竹内陵太（伊の沢レーシング）②村本（旭川ジュニアアルペン）③江幡（伊の沢レーシング）▽３・４年 ①小沼奏翔（伊の沢レーシング）②住吉（留萌ジュニアしじみＲＣ）③西川（旭川ジュニアアルペン）◇中学生 ①竹内隆太（伊の沢レーシング）②栗谷川（サンタプレゼントパークジュニアアメイト）◇成年（高校生以上～４５歳未満） ①斎藤直樹（個人）②松本（ススキノむんむんクラブ）▽壮年（４５～６０歳未満） ①吉沢和志（北日本精機）②芝崎（旭川レーシングチーム）③池田（峠レーシング）◇高年（６０～７５歳未満） ①伊東弘至（フィッシャーベース）②品川（旭川レーシングチーム）③川口（旭川レーシングチーム）◇超人（７５歳以上） ①朝倉春宗（旭川スノーキングクラブ）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①西村陽衣菜（北光）▽３・４年 ①斎藤羽菜（旭川ジュニアアルペン）②松田（旭教大付属）▽５・６年 ①住吉愛莉（留萌ジュニアしじみＲＣ）◇中学生 ①相沢花音（伊の沢レーシング）◇高校生以上 ①篠永久美子（美幌町スキー連盟）②利根川（伊の沢レーシング）