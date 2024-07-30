　【男子】▽Ａ級　①ＣＲＡＮＥＳ②Ｍ１・１クラブＡ③ＡＫＣ―Ａ③チーム鳥忠▽Ｂ級　①Ｍ１・１クラブＢ②暁クラブＡ③ＡＧＣ③大成クラブＣ▽Ｃ級　①暁クラブＣ②当麻クラブ③神楽中Ｃ③暁クラブＢ
　【女子】▽Ａ級　①ウィズ旭川②旭実高③ＣＲＡＮＥＳ③旭明成高Ｂ▽Ｂ級　①旭川女子クラブＡ②旭川迷球会③中央中３年③のんびりクラブＡ▽Ｃ級　①旭川女子クラブＢ②神楽中Ａ③当麻クラブ③のんびりクラブＢ