▽Ａ級 ①高山美由起・十河翔太②小野・氏家▽Ｂ級 ①木口郁美・金塚祐希②野村・酒井▽Ｃ級 ①立花法子・水野翔太②酒向・高橋▽Ｄ級 ①広川和子・阿部甘由②福嶋・高橋
◆テニス 永谷園グループ藤原製麺杯ミックスダブルス大会（２１日・花咲コート）
2024/07/30
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- ◆軟式野球 第２６回大和ユニフォーム旗争奪少年大会（２０、２１、２５日・ぴっぷ球場ほか）
- ◆朝野球 おはよう下期大会（２２、２３、２６日・花咲グラウンドほか）
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（２０、２１日・東光公園球技場ほか）
- ◆テニス 永谷園グループ藤原製麺杯ミックスダブルス大会（２１日・花咲コート）
- ◆テニス 第２４回ウイラブダンロップレディーストーナメント旭川地区大会（２５日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 夏季加盟団体対抗戦（２８日・花咲コート）
- ◆バドミントン 全日本ジュニア出場選手選考会旭川地区予選会（２６日・旭実高体育館ほか）
- ◆ソフトバレーボール 第２２回旭川ソフトバレーボール連盟会長杯争奪大会（２８日・大成市民センター体育館）
- ◆ミニバレー 第３６回上川管内会長杯争奪大会（２１日・和寒町総合体育館）
- ◆バレーボール 第４１回道北ブロック家庭婦人シニア大会（２１日・東川海洋センターほか）
- ◆卓球 小・中学生・高校ダブルスオープン旭川大会（２７日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆空手道 第３回トーナメント若虎杯（２８日・東光公園武道館）
- ◆空手道 第２０回日本松涛館空手道連盟北海道大会（２１日・愛別町Ｂ＆Ｇ海洋センター）