【男女混合】◇幼児 ①山本真優（拳流会館）②森（ＨＫＣ広野道場）③田中（拳流会館）

【男子】◇小学生▽１年 ①堀部昊良（拳流会館）②笠井（拳流会館）③向山（拳流会館）▽２年クラスＡ ①堀部恵汰（拳流会館）②堀部昊（拳流会館）③三浦（真結気）▽同Ｂ ①市丸大翔（拳流会館）②関野（武裕館）③広田（拳流会館）▽３年クラスＡ ①吉本碧人（拳流会館）②佐藤（極真会館野中道場旭川）③宮本（拳流会館）▽同Ｂクラス ①中村有（極真会館野中道場旭川）②石田（拳誠会館）③安井（ＨＫＣ広野道場）▽４年クラスＡ ①東野律（拳流会館）②佐藤（極真会館野中道場旭川）▽同Ｂ ①斉藤維吹（武裕館）②米陀（極真会館高木道場）③浦（虚空会館）▽５年クラスＡ ①安田龍生（真結気）②西川（極真会館高木道場）③斎藤（白蓮会館）▽同Ｂ ①中村圭（極真会館野中道場旭川）②岩城（極真会館野中道場旭川）③合田（雅龍拳誠会館）▽６年クラスＡ ①笠井拳聖（拳流会館）②日下（拳流会館）③宮本（拳流会館）▽同Ｂ ①菅野遥真（極真会館野中道場旭川）②高見（真空会館）③黒川（橋本道場）◇中学生▽２・３年 ①星加悠月（拳流会館）②亀谷（ＨＫＣ亀谷道場）③上葛（ＨＫＣ広野道場）◇一般 ①堀部研斗（拳流会館）②浮須（示正会）③石川（真正会大沢道場）◇マスターズ ①薫森太郎（真正会大沢道場）②難波（真正会大沢道場）③木藤（勇拳会）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①笠井咲羅（拳流会館）②安田（真結気）③小形（武裕館）▽３・４年 ①北川糸優（極真会館野中道場旭川）②笠井（拳流会館）③荒木（極真会館高木道場）▽５・６年 ①吉本心音（拳流会館）②安井（ＨＫＣ広野道場）③森（ＨＫＣ広野道場）