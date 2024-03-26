　【男女混合】◇幼児　①山本真優（拳流会館）②森（ＨＫＣ広野道場）③田中（拳流会館）
　【男子】◇小学生▽１年　①堀部昊良（拳流会館）②笠井（拳流会館）③向山（拳流会館）▽２年クラスＡ　①堀部恵汰（拳流会館）②堀部昊（拳流会館）③三浦（真結気）▽同Ｂ　①市丸大翔（拳流会館）②関野（武裕館）③広田（拳流会館）▽３年クラスＡ　①吉本碧人（拳流会館）②佐藤（極真会館野中道場旭川）③宮本（拳流会館）▽同Ｂクラス　①中村有（極真会館野中道場旭川）②石田（拳誠会館）③安井（ＨＫＣ広野道場）▽４年クラスＡ　①東野律（拳流会館）②佐藤（極真会館野中道場旭川）▽同Ｂ　①斉藤維吹（武裕館）②米陀（極真会館高木道場）③浦（虚空会館）▽５年クラスＡ　①安田龍生（真結気）②西川（極真会館高木道場）③斎藤（白蓮会館）▽同Ｂ　①中村圭（極真会館野中道場旭川）②岩城（極真会館野中道場旭川）③合田（雅龍拳誠会館）▽６年クラスＡ　①笠井拳聖（拳流会館）②日下（拳流会館）③宮本（拳流会館）▽同Ｂ　①菅野遥真（極真会館野中道場旭川）②高見（真空会館）③黒川（橋本道場）◇中学生▽２・３年　①星加悠月（拳流会館）②亀谷（ＨＫＣ亀谷道場）③上葛（ＨＫＣ広野道場）◇一般　①堀部研斗（拳流会館）②浮須（示正会）③石川（真正会大沢道場）◇マスターズ　①薫森太郎（真正会大沢道場）②難波（真正会大沢道場）③木藤（勇拳会）
　【女子】◇小学生▽１・２年　①笠井咲羅（拳流会館）②安田（真結気）③小形（武裕館）▽３・４年　①北川糸優（極真会館野中道場旭川）②笠井（拳流会館）③荒木（極真会館高木道場）▽５・６年　①吉本心音（拳流会館）②安井（ＨＫＣ広野道場）③森（ＨＫＣ広野道場）