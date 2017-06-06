〈船釣り〉

●羽幌沖

五日 前週末はシケ。マガレイ 三十㌢以上の良型を中心に、午前八時半の時点で、三十枚ほど。そのうち四十㌢を頭にクロガシラが十枚ほど。寒い。気温が上がれば食いも良くなるだろう。前週ほどではないが、まあまあの感じ。

（天輿丸・金子秀雄船長０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

二十八日に出てからびっしりシケだ。

（平和丸・清水畑孝船長０９０―２０５４―５１５６）

●常呂沖

二日 タラ 五十～七十㌢が一人十五～二十五本。アオゾイ 三十～三十五㌢が二～三匹。ホッケ 三十～三十五㌢が二～五匹。

（栄進丸・山田勲船長０１５２―５４―２４７１）

●積丹町幌武意沖

二日 ヤナギノマイ 二十八～三十㌢が三十～三十五匹。

（栄久丸・加藤忠貴船長０１３５４―５―６１７６）

●浜厚真沖

一日 マガレイ 二十八～四十㌢が一人十五～二十五枚。

（良勢丸・村上船長０９０―３７７７―０２１４）

〈岸壁・投げ釣り〉

●増毛・舎熊海岸

二日 マガレイ・スナガレイ 二十五～二十八㌢が五～八匹。

●増毛・雄冬漁港

二日 ホッケ 三十～三十五㌢が五～十匹。

●天塩港

二日 マガレイ 二十五～二十八㌢が十～二十枚。

（情報提供 プロショップしみず０９０―８４２５―７３５８）