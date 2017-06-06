〈船釣り〉
●羽幌沖
五日 前週末はシケ。マガレイ 三十㌢以上の良型を中心に、午前八時半の時点で、三十枚ほど。そのうち四十㌢を頭にクロガシラが十枚ほど。寒い。気温が上がれば食いも良くなるだろう。前週ほどではないが、まあまあの感じ。
（天輿丸・金子秀雄船長０９０―３１１５―５１６７）
●興部沖
二十八日に出てからびっしりシケだ。
（平和丸・清水畑孝船長０９０―２０５４―５１５６）
●常呂沖
二日 タラ 五十～七十㌢が一人十五～二十五本。アオゾイ 三十～三十五㌢が二～三匹。ホッケ 三十～三十五㌢が二～五匹。
（栄進丸・山田勲船長０１５２―５４―２４７１）
●積丹町幌武意沖
二日 ヤナギノマイ 二十八～三十㌢が三十～三十五匹。
（栄久丸・加藤忠貴船長０１３５４―５―６１７６）
●浜厚真沖
一日 マガレイ 二十八～四十㌢が一人十五～二十五枚。
（良勢丸・村上船長０９０―３７７７―０２１４）
〈岸壁・投げ釣り〉
●増毛・舎熊海岸
二日 マガレイ・スナガレイ 二十五～二十八㌢が五～八匹。
●増毛・雄冬漁港
二日 ホッケ 三十～三十五㌢が五～十匹。
●天塩港
二日 マガレイ 二十五～二十八㌢が十～二十枚。
（情報提供 プロショップしみず０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2017.06.06）
〈船釣り〉