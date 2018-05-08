〈船釣り〉

●留萌沖

二十九日 ヤナギノマイ 二十五～三十センチが一人三十～五十匹。ホッケ 三十～四十センチが五～十匹ほど。タラは小型も含めて一人一～五本。いい釣りだった。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●白老沖

六日 ソウハチガレイ 三十～四十五センチが一人五十～七十枚。数はあがらなかったが、型は良かった。

（末広丸・熊野克政船長TEL０１４４―８２―２６９０）

●常呂沖

六日 マガレイ 二十八～三十八センチが一人六十～八十枚。クロガシラ 三十～四十五センチが十～十五枚。今年は早いぞ。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌・礼受漁港

六日 チカ 八～十三センチが百～百五十匹。

●増毛港

六日 ホッケ 二十八～三十五センチが十～二十匹。

●増毛町・雄冬

六日 ホッケ 二十五～三十五センチが十～二十匹。

●サロマ・栄浦漁港

六日 クロガシラ 二十五～三十㌢が五～十枚。

●能取河口

六日 クロガシラ 二十八～三十五㌢が十～十二枚。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）