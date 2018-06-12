〈船釣り〉

●羽幌沖

十日 寒い一日だった。マガレイ 二十五～三十六センチが一人三十～五十枚。クロガシラ 三十～四十二センチが三～五枚。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

十日 タラ 七十～八十センチを中心に一人十二～二十本。アオゾイ 三十～四十五センチが船中三十匹。大型マボッケが十七匹。ジグの上に胴突仕掛けが良かった。十一時十分、クーラー満杯で早上がり。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●頓別沖

十日 マガレイ 二十八～四十五センチが一人七十～百三十枚。水深十三～二十三㍍のラインで。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

●紋別沖

十日 マガレイ 二十五～三十五センチが一人三十～五十枚。

（和丸・岸本和幸船長TEL０８０―２８７２―０４６８）

●稚内・東浦沖

十日 ホッケ 二十五～二十八センチが七十～八十匹。シマゾイ 三十～三十五㌢が一人五～十匹。二回流したらホッケの反応が消えてしまった。

（大安丸・滝船長TEL０１６３５―３―４３５７）

●積丹・幌武意沖

十日 ヤナギノマイ 二十三～三十三センチが一人六十～百匹。タラ 五十～六十㌢が三十～四十本。ホッケ 二十六～三十六センチが一人百匹前後。カムチャッカ根の水深百三十㍍で。

（栄久丸・加藤忠貴船長TEL０１３５４―５―６１７６）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌港

十日 マメイカ 十～十五センチが二十～三十パイ。

●小平町・臼谷漁港

十日 マメイカ 十～十五センチが三十～四十パイ。

〈渓流〉

●下川町・サンル川

十日 ヤマベ 十五～二十センチが五～十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）