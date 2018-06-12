〈船釣り〉
●羽幌沖
十日 寒い一日だった。マガレイ 二十五～三十六センチが一人三十～五十枚。クロガシラ 三十～四十二センチが三～五枚。
（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）
●興部沖
十日 タラ 七十～八十センチを中心に一人十二～二十本。アオゾイ 三十～四十五センチが船中三十匹。大型マボッケが十七匹。ジグの上に胴突仕掛けが良かった。十一時十分、クーラー満杯で早上がり。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●頓別沖
十日 マガレイ 二十八～四十五センチが一人七十～百三十枚。水深十三～二十三㍍のラインで。
（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）
●紋別沖
十日 マガレイ 二十五～三十五センチが一人三十～五十枚。
（和丸・岸本和幸船長TEL０８０―２８７２―０４６８）
●稚内・東浦沖
十日 ホッケ 二十五～二十八センチが七十～八十匹。シマゾイ 三十～三十五㌢が一人五～十匹。二回流したらホッケの反応が消えてしまった。
（大安丸・滝船長TEL０１６３５―３―４３５７）
●積丹・幌武意沖
十日 ヤナギノマイ 二十三～三十三センチが一人六十～百匹。タラ 五十～六十㌢が三十～四十本。ホッケ 二十六～三十六センチが一人百匹前後。カムチャッカ根の水深百三十㍍で。
（栄久丸・加藤忠貴船長TEL０１３５４―５―６１７６）
〈岸壁・投げ釣り〉
●留萌港
十日 マメイカ 十～十五センチが二十～三十パイ。
●小平町・臼谷漁港
十日 マメイカ 十～十五センチが三十～四十パイ。
〈渓流〉
●下川町・サンル川
十日 ヤマベ 十五～二十センチが五～十匹。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2018.6.12）
〈船釣り〉