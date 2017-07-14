〈船釣り〉

●留萌沖

十四日 （午前九時の時点で）タラ 七十～八十五センチが一人五～十本。ヤナギノマイ 三十センチ中心で一人五～十匹ほど。ホッケは食わず。川の水の濁りが入っていて良くない。昼までにもう少し釣れるべ。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

十四日 （午前九時半の時点で）タラ 六十～九十センチが船中八人で四十本。アオゾイ 二十五～四十センチが船中七十匹。ラインの絡みが多く、大変だ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●神恵内村・川白沖

十二日 マイカ 二十五～三十入りが百～百五十パイ。このところコンスタントに釣れている。

（和巧丸・阿部船長TEL０１３５―77―６０５７）

●稚内・東浦沖

十三日 ホッケ 三十～四十センチが五十～百匹。

（大安丸・滝船長TEL０１６３５―３―４３５７）

〈岸壁・投げ釣り〉

●紋別港

十二日 チカ 十～十三センチが五十～七十匹。

●枝幸港

十二日 チカ 十～十三センチが三十～五十匹。

●興部町沙留漁港

十三日 コマイ 二十～二十八センチが二十～三十匹。

●常呂漁港

十三日 コマイ 二十～二十五センチが二十～四十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）