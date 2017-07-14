〈船釣り〉
●留萌沖
十四日 （午前九時の時点で）タラ 七十～八十五センチが一人五～十本。ヤナギノマイ 三十センチ中心で一人五～十匹ほど。ホッケは食わず。川の水の濁りが入っていて良くない。昼までにもう少し釣れるべ。
（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）
●興部沖
十四日 （午前九時半の時点で）タラ 六十～九十センチが船中八人で四十本。アオゾイ 二十五～四十センチが船中七十匹。ラインの絡みが多く、大変だ。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●神恵内村・川白沖
十二日 マイカ 二十五～三十入りが百～百五十パイ。このところコンスタントに釣れている。
（和巧丸・阿部船長TEL０１３５―77―６０５７）
●稚内・東浦沖
十三日 ホッケ 三十～四十センチが五十～百匹。
（大安丸・滝船長TEL０１６３５―３―４３５７）
〈岸壁・投げ釣り〉
●紋別港
十二日 チカ 十～十三センチが五十～七十匹。
●枝幸港
十二日 チカ 十～十三センチが三十～五十匹。
●興部町沙留漁港
十三日 コマイ 二十～二十八センチが二十～三十匹。
●常呂漁港
十三日 コマイ 二十～二十五センチが二十～四十匹。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2017.07.14）
〈船釣り〉