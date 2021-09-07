〈船釣り〉
●興部沖
四日 七人で出船。朝から水深百十七㍍の深場に出た。全員最初から最後まで胴突仕掛け。７番の座位は見えないから、六人の釣果。タラ 七十㌢～メートル級が三十本。アオゾイ 三十～五十㌢が百十八匹。シマボッケ 三十五～四十五㌢が九十五匹。十時半、沖上げ。
五日 六人で出船。前日と同じ根だ。全員胴突仕掛け。タラ 七十㌢～メートル級が二十八本。アオゾイ 三十～五十㌢が百四匹。シマボッケ 三十五～四十五㌢が八十四匹。十時四十分、沖上げ。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●斜里町・ウトロ沖
五日 サケ 七十～八十㌢が船中二十五本。
（獅子丸・沼倉磐光船長TEL０１５２２―４―２７７２）
●積丹・余別沖
四日夜 ブリ・ワラサ 三～六㌔が船中四十八本。サル湾の水深四十五㍍前後で。僚船ではイカも良かったとのこと。釣った人は百六十パイだそうだ。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）
〈岸壁・投げ釣り〉
●斜里海岸
五日 サケ 七十～八十五㌢が三～五本。
●常呂海岸
五日 サケ 七十五～八十五㌢が二～五本。
●枝幸・目梨泊
五日 サケ 七十五～八十五㌢が五～八本。
●浜頓別・ベニヤ海岸
五日 サケ 七十～八十五㌢が一～二本。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2021.9.7）
〈船釣り〉