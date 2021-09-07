〈船釣り〉

●興部沖

四日 七人で出船。朝から水深百十七㍍の深場に出た。全員最初から最後まで胴突仕掛け。７番の座位は見えないから、六人の釣果。タラ 七十㌢～メートル級が三十本。アオゾイ 三十～五十㌢が百十八匹。シマボッケ 三十五～四十五㌢が九十五匹。十時半、沖上げ。

五日 六人で出船。前日と同じ根だ。全員胴突仕掛け。タラ 七十㌢～メートル級が二十八本。アオゾイ 三十～五十㌢が百四匹。シマボッケ 三十五～四十五㌢が八十四匹。十時四十分、沖上げ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●斜里町・ウトロ沖

五日 サケ 七十～八十㌢が船中二十五本。

（獅子丸・沼倉磐光船長TEL０１５２２―４―２７７２）

●積丹・余別沖

四日夜 ブリ・ワラサ 三～六㌔が船中四十八本。サル湾の水深四十五㍍前後で。僚船ではイカも良かったとのこと。釣った人は百六十パイだそうだ。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

〈岸壁・投げ釣り〉

●斜里海岸

五日 サケ 七十～八十五㌢が三～五本。

●常呂海岸

五日 サケ 七十五～八十五㌢が二～五本。

●枝幸・目梨泊

五日 サケ 七十五～八十五㌢が五～八本。

●浜頓別・ベニヤ海岸

五日 サケ 七十～八十五㌢が一～二本。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）