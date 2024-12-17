【男子】◇団体▽１回戦 旭永嶺３―０留萌、旭南３―１旭工、旭商３―０旭藤星、旭北３―０旭農、旭東３―２旭西、東川３―０上富良野▽２回戦 旭実３―０旭永嶺、旭商３―０旭南、旭北３―１旭東、旭龍谷３―０東川▽準決勝 旭実３―０旭商、旭北３―１旭龍谷▽決勝 旭実３―０旭北▽３位決定戦 旭龍谷３―１旭商
◇ダブルス▽１部 ①小林陵平・山崎翔叶（旭北）②住吉・水谷（旭実）③阿部・清尾（旭実）④金澤・西岡（旭実）⑤本瀬・池沢（旭龍谷）⑥樋口・栗本（旭商）⑦丸田・大宮（旭龍谷）⑧髙田・佐藤（旭南）▽２部 ①有働大和・早坂吏生（旭西）②浅野・今井（旭西）③小長根・丹波（留萌）③近藤・高橋（旭永嶺）
【女子】◇団体▽１回戦 旭北３―０留萌、旭南３―０富良野、旭永嶺３―０旭藤星、苫前商３―０旭西▽２回戦 旭実３―０旭北、旭南３―２旭東、旭龍谷３―０旭永嶺、旭商３―０苫前商▽準決勝 旭実３―０旭南、旭商３―０旭龍谷▽決勝 旭商３―０旭実▽３位決定戦 旭龍谷３―０旭南
◇ダブルス▽１部 ①下田夢香・宮崎苑嘉（旭商）②中濱・谷口（旭実）③伊藤・阿部（旭商）④本田・星（旭龍谷）⑤杉野・鈴木（旭実）⑥神野・小暮（旭龍谷）⑦前田・二階堂（旭商）⑧杉本・榊田（旭龍谷）▽２部 ①吉村美唯・坂東蒼空（富良野）②和田・武田（富良野）③伊藤・田中（留萌）③田中・庄司（旭藤星）
◆バドミントン 旭川地区高校新人選手権大会（１４、１５日・鷹栖町総合体育館ほか）
2024/12/17
【男子】◇団体▽１回戦 旭永嶺３―０留萌、旭南３―１旭工、旭商３―０旭藤星、旭北３―０旭農、旭東３―２旭西、東川３―０上富良野▽２回戦 旭実３―０旭永嶺、旭商３―０旭南、旭北３―１旭東、旭龍谷３―０東川▽準決勝 旭実３―０旭商、旭北３―１旭龍谷▽決勝 旭実３―０旭北▽３位決定戦 旭龍谷３―１旭商
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