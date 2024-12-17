　◇決勝リーグ▽Ａブロック　旭実２―１旭西、旭実４―１旭南、旭南５―１旭西▽順位　①旭実②旭南③旭西
　▽Ｂブロック　ビータＵ１８　４―０留萌、ビータＵ１８　３―１旭東、旭東６―０留萌▽順位　①ビータＵ１８②旭東③留萌
　▽Ｃブロック　　旭龍谷５―０旭志峯、旭龍谷１０―１旭農、旭志峯７―２旭農▽順位　①旭龍谷②旭志峯③旭農