◇決勝リーグ▽Ａブロック 旭実２―１旭西、旭実４―１旭南、旭南５―１旭西▽順位 ①旭実②旭南③旭西
▽Ｂブロック ビータＵ１８ ４―０留萌、ビータＵ１８ ３―１旭東、旭東６―０留萌▽順位 ①ビータＵ１８②旭東③留萌
▽Ｃブロック 旭龍谷５―０旭志峯、旭龍谷１０―１旭農、旭志峯７―２旭農▽順位 ①旭龍谷②旭志峯③旭農
◆フットサル 第３６回全道Ｕ―１７選手権大会旭川地区予選（１４、１５日・旭高専体育館ほか）
2024/12/17
◇決勝リーグ▽Ａブロック 旭実２―１旭西、旭実４―１旭南、旭南５―１旭西▽順位 ①旭実②旭南③旭西
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