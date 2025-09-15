「夢を描けるまちづくり」をテーマにした「旭川の未来の街づくり展Ⅲ」が十七日（水）から、ブックマークカフェ（五条買物公園 フードテラス一階）で開かれます。旭川の未来の街づくりプロジェクト（川原潤代表）の主催。

市内にある施設を活用した夢のような構想を示すことで、市民が市内にも良い場所があることを再認識し、まちづくりに興味を持ってもらうのが目的。今回は、南が丘ゾーン（旧北海道伝統美術工芸村）に新・道の駅や複合型ホテルを建設、忠和の丘ゾーン（旧東海大学旭川キャンパス）には、昆虫館や水族館、植物園などファミリー向け施設を造成し、二つのゾーンをロープウエーで結ぶ「ＧＲＥＥＮＮ ＶＩＬＬＥＧＥあさひかわ」構想のほか、「21世紀の森」を中心とした、持続可能な森づくり構想について、鳥瞰図やパース、立体模型などを使って展示します。

川原さんは「毎回、未来の街づくり展で展示するのは夢みたいな構想ですが、このような発想をきっかけに、市民みんなで未来のまちづくりを考えていけたら」と話します。

会期は二十九日（月）まで。入場無料（要ワンドリンクオーダー）。開場時間は午前十一時～午後五時半。火曜日定休。

また、二十六日（金）午後二時半から、「北の散歩道」環境保全プロジェクトメンバーの西嶋徹さんを講師に招き、「これからのまちづくり」と題したトークイベントが行われます。要事前予約で、定員は十人。

予約・問い合わせは、川原代表（TEL ０９０―１３８５―８５０４ ※午後二時以降）へ。