「ＮｏＭａｐｓあさひかわ」が、十一月一日（土）、二日（日）の二日間、市役所総合庁舎（七ノ九）一、七階で開かれます。実行委員会と旭川市の共催。

北海道を舞台に、クリエイティブな発想や技術で、次の社会・未来を創ろうとする人たちの交流の場（コンベンション）として二〇一六年、札幌市でスタートした「ＮｏＭａｐｓ（ノーマップス）」。その流れをくんだ「ＮｏＭａｐｓあさひかわ」が今年五月に立ち上がり、事務局長の関智穂さん（22、名寄市立大四年）、実行委員長の池端広大さん（42、上川町職員）、副実行委員長の大島透さん（39、旭川市職員）と岩崎優舞さん（25、ロウロウ バイ ヴォレアス）の四人が中心となって活動してきました。

当日は「ＧＩＦＴ ＆ Ｃｏｎｎｅｃｔ 旭川～挑戦とつながりが生み出す贈り物～」をコンセプトに、行政、民間、教育、まちづくり、デジタルなど、あらゆる視点からのセッションや展示に加え、参加者同士が交流するミートアップと、二日間で約三十のコンテンツを用意。人々の挑戦から生まれる新しい価値を「ＧＩＦＴ」として、旭川・上川という“交差点”で、大人と学生、地域と個人がつながり、経験・知識・情熱を贈り合うことで、新たな社会の可能性を探ります。

副実行委員長の岩崎さんは「本番まで、まだまだ大変な部分が多くありますが、楽しみな気持ちの方が大きいです。当日、来場してくれた方には、小さくてもいいので、何かしらの『気づき』や『変化』を持ち帰っていただけたら。そして、関わった人に『参加してよかった』と思ってもらえるようなイベントにしたいです」と、意気込みを話します。

開場時間は、両日ともに午前九時半～午後六時（三十分前受付開始）。参加無料。参加を希望する人は、公式ホームページ（左記ＱＲコード）から申し込んでください。

各コンテンツの確認や、問い合わせも同ページから。（東寛樹）