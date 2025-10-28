アフリカの音やダンスを楽しむ「アフリカンミュージックデイズ」が十一月二日（日）、三日（月・祝）の両日、当麻町のピザハウスココペリ（中央六区）などで開かれます。

パーカッションのほか、バラフォン（アフリカの木琴）や、ンゴニ（弦楽器）を自在に奏でるマリ出身のドリッサさんと、アフリカでの生活が長く、現地の舞踊団でも活躍するダンサー・クレアさんの二人による北海道ツアーの一環。

二日は、当麻町緑郷公民分館（緑郷三区）で、初心者向けのジャンベ＆ダンスのワークショップが行われます。

ジャンベが午後一時～、ダンスが同三時～で、それぞれ一時間半を予定。参加料は各二千八百円（施設使用料含む）。ジャンベのレンタルは五百円（要予約）。

予約・問い合わせはマッシュさん（TEL ０８０―６５６５―２６６８）へ。

三日は午後七時から、ココペリでトーク＆ライブ。ドリッサさんとクレアさんに、ゲストとしてパーカッション奏者の木村マサトさんが加わり、まるでアフリカにいるような時間を演出します。

店主の樋田守昭さんは「ジャンベの音に合わせて歌ったり踊ったりしながら、みんなで一緒に楽しみましょう」と、来場を呼びかけています。

午後六時開場。料金は投げ銭（ドネーション制、要１ドリンクオーダー）で。ライブ終了後には、上川町「Ｋブランチ」のフードを用意して、ささやかなアフターパーティを予定しています。

問い合わせはココペリ（TEL 84―５９３８）へ。