当麻町のピザハウスココペリ（中央六区）の店主「べーすさん」の誕生日を祝うライブが十八日（火）午後七時から、同店で開かれます。同店の主催。

出演するのは、京都出身のシンガーソングライター・村上リョーケン。車に住み全国を行脚する傍ら、冬はニセコに滞在し、バーで演奏活動を行うなど北海道との縁が深い。繊細かつグルーヴィなギターに唯一無二の声を乗せ、現代社会へのメッセージを歌います。

また当日は、日々を旅する歌うたい・じュんき、旭川を拠点に活動する好太郎がオープニングでパフォーマンスするほか、ギタリストで竹製のカリンバ「チクリンパ」奏者のＳＨＩＮＧＯがスペシャルゲストとして登場します。

「べーすさん」こと店主の樋田守昭さんは「ココペリイチオシのリョーケンくんの素敵な音楽を、より多くの人に聞いてもらいたいという思いでライブを開催します。そして、たまたま私の誕生日でもあるので、みんなで一緒に乾杯して、秋の夜を楽しみましょう」と、来場を呼びかけています。

午後六時開場。料金は二千円（要ワンドリンクオーダー）。ライブ終了後には、ささやかなアフターパーティを予定しています。

問い合わせはココペリ（TEL 84―５９３８）へ。