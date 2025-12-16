東川町複合交流施設・せんとぴゅあⅡ（北町一）で、大雪山アーカイブスの企画展示「北海道 山岳スキー」展が二〇二六年二月八日（日）まで開かれています。

日本にスキーが伝わったのは明治末期。オーストリアの軍人テオドール・エードラー・フォン・レルヒによる技術指導をきっかけに北海道にもスキーが広まりました。明治四十五（一九一二）年創設の北大スキー部を中心に、登山と滑降を結びつけた「山岳スキー」の文化が育っていきます。

この展示では、レルヒの記録や北大スキー部の歩みに関する書籍を中心に北海道における山岳スキー発展の足跡をたどります。

展示する書籍は約十五冊。主なものは―。

『山と雪の日記』（板倉勝宣、朋文堂）、『明治日本の思い出 日本スキーの父の手記（テオドール フォン レルヒ、中外書房）、『日本スキー・もうひとつの源流』（中浦皓至、北海道大学図書刊行会）、『北海道のスキーと共に』（大野精七、非売品）などです。

開館時間は午前九時から午後九時まで（三十一日から二〇二六年一月五日まで休館）。

同アーカイブスでは旭岳ビジターセンター（旭岳温泉）で、次の出張展示も行っています。

「中谷宇吉郎 大雪山を解く」〔二〇二六年三月一日（日）まで〕、「北海道の三角点」〔同年八月三十一日（月）まで〕。