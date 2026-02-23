ベンチャーズサウンドのおじさんバンド「Ｖ・ＧＯＬＤ（ブイ・ゴールド）」が三月二十二日（日）、盲導犬育成のチャリティーライブをアモールショッピングセンター（豊岡三ノ二）一階ステージで開きます。

Ｖ・ＧＯＬＤ＝写真＝は二〇〇三年から盲導犬育成のボランティアを目的に結成。募金活動のライブは、今回で六十五回目を迎えました。

昨年十二月下旬、同所で行われた六十四回目のライブでは多額の寄付を含め二十四万円の支援金が集まり、累計で目標だった三頭目の盲導犬育成資金九百万円を突破する九百四万円が集まりました。

メンバーの小城公明さん（78）は、「バンドを結成して、早や二十三年。メンバー全員が七十代になりましたが、過去五回ライブをご一緒していただいた同年代の伊東ゆかりさんが今年六月に深川市でのライブに出演を予定ていると聞き、同じ団塊世代として活動のエネルギーをいただいています。これからは一千万円を目標にメンバー全員八十代まで、元気に盲導犬支援活動を続けて行く決心です。ぜひ懐かしいベンチャーズの曲を聞きに来てください」と話しています。

募金は北海道税理士会旭川支部を通じて、北海道盲導犬協会に寄付をしています。

演奏は、午後一時、同二時からの二回。盲導犬のグレン号も参加します。一回の演奏時間は三十～四十分です。

