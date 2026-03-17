第二十六回大雪山フォーラムが二十日（金・祝）午後一時半から、大雪クリスタルホール（神楽三ノ七）レセプション室で開かれます。大雪と石狩の自然を守る会（寺島一男代表）の主催。

大雪山を世界遺産にするために何が必要か、ともに考える集いです。

今回の講師を務める、北海学園大学名誉教授の佐藤謙さんは、一九四八年、岩手県奥州市生まれ。七三年、北海道大学大学院農学研究科農業生物学専攻修士課程修了。北海学園大教授を務めた後、二〇一七年から同大名誉教授。著書に『北海道高山植生誌』（北大出版会）、『ここが見どころ日本の山』（共著、文一総合出版）など。

当日は、北海道高山植生研究の第一人者でもある佐藤さんが「カナディアン・ロッキーの植物」と題して講演。カナディアン・ロッキーと北海道には共通する数多くの植物が見られ、遠く離れた二つの地域に同種や近縁種が見られる理由には、生育地環境の共通性と、気候変動と植物の分布移動を伴う地球の歴史が関わっています。現地で撮影した多くの写真をもとに、自然の魅力を楽しく話します。

午後一時十五分開場、同四時半終了予定です。参加無料。申し込みの必要はありません。

問い合わせは、寺島さん（TEL 65―１９４０）、Ｅメール（terashima@potato.ne.jp）へ。

↓↓購読のお申込みはこちら

地域ニュースを月額1,260円で読む

電子版はこちら