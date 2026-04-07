クラリネット奏者の黒岩真美プレゼンツ「ＡＳＡＨＩＫＡＷＡクラリネット祭り」が十二日（日）午後二時から、大雪クリスタルホール（神楽三ノ七）で開かれます。

主催の黒岩さんは、旭川市生まれで苫小牧市出身。パリ・エコル・ノルマル音楽院に留学し、クラリネット科と室内楽科を一等賞で修了。全国各地でクラリネットの演奏と指導に取り組み、生徒たちはソロコンクールでの一位獲得や、東京芸術大学に合格するなどの実績をあげています。現在は若手育成に携わりながら、札幌大谷大学非常勤講師とシエナウインドオーケストラのクラリネット奏者兼理事を務めています。

演奏会では、プロのクラリネット奏者らのソロ演奏と、市内・近郊のクラリネットを愛好する一般人や学生の奏者らで構成される「クラ吹きぃ～ず」とのアンサンブルを披露します。

クラ吹きぃ～ずは、道内で演奏会を行う際に、開催地域で暮らすクラリネット愛好家を募り、集めた人々。音楽家と地域の愛好家が一緒に練習し、舞台に立つことで、地域住民とつながりをもつことが、目的の一つです。

プロ奏者は、黒岩さんに加え、旭川商業高校を経て東京芸術大学を卒業した河合莉奈さん、旭川市出身の東京芸大三年生の栗栖梨花さんと伊東希実さん、札幌大谷大学二年生の菅沼想生さんが出演します。

プログラムは、アンドレ・メサジェ作曲「ソロ・ド・コンクール」やクロード・ドビュッシー作曲「第一狂詩曲」など。クラ吹きぃ～ずとともに演奏するのは、映画『ライオンキング』の「愛を感じて」と、同『トイストーリー４』の「君はともだち」を予定しています。

出演する河合さんは、「旭川に縁のある私たち音大生と卒業生が集まることで、旭川に住む、これから音楽を志したい人たちの指針になれれば」と話しています。

午後一時半開場。チケットは一般二千五百円（当日三千円）、学生千円（当日千五百円）。右ＱＲコードから申し込めます。

問い合わせは、事務局（TEL 090―6513―6441）まで。

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