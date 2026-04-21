ピザハウスココペリ（当麻町中央六区）で二十七日（月）、二十八日（火）の両日、ライブが開催されます。同店の主催。

二十七日は、旭川出身のシンガーソングライター・チコモリシタが出演。レゲエ、ソウル、フォークの香る弾き語りスタイルで、御縁への感謝や人々が楽しむ情景、忘れぬよう心に留めておく感動、歴史の裏に隠された哀しみ、世情に抗う感情などを歌詞に込めて歌います。

二十八日は、ギターにベース弦を張った“変態ギター”での弾き語り、バンジョー、三味線も演奏するギタリストのカイ・ペティートと、アイヌの伝統弦楽器「トンコリ」を現代に復活させたＯＫＩ、伝統歌「ウポポ」の再生・伝承をテーマに活動する女性ヴォーカルグループ「マレウレウ」のＲｅｋｐｏのデュオがパフォーマンスします。

店主の樋田守昭さんは「チコモリシタ、カイ・ペティートがココペリで演奏するのは初めて。みんなで素敵な音楽を聞いて楽しみましょう」と、来場を呼びかけています。

両日ともに午後七時開演（六時開場）。料金は三千円で、要ワンドリンクオーダー。終了後には、ささやかなアフターパーティを予定しています。

予約・問い合わせはココペリ（TEL 84―５９３８、インスタグラム〈@clubcocopeli〉）へ。

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