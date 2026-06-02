アートホテル旭川（七ノ六）のビアテラスが五月二十九日、一階テラススペースにオープン。初日にはあいにくの天気にもかかわらず、この日を待ちわびていた多くの客が訪れ、ひと足早い夏の風物詩を楽しんだ。

フードのメインはジンギスカン。柔らかな食感と、特有の臭みやクセが少ないのが特長の「サフォーククロスラム肩ロース」（千八百五十円）や、さっぱりした味付けで肉の美味しさがしっかり味わえる「塩ラム」（千円）など、羊肉だけで五種類を用意する。

サイドメニューも魅力のひとつで、今年は「気仙沼産マグロカツ ハバネロチリソース」（七百五十円）や「ジューシー蒸し鶏の棒々鶏仕立て」（七百円）、「特製揚げ餃子 ユーリンソース」（八百円）などが新たに仲間入りした。

ビールは、アサヒスーパードライ生（七百五十円）やクラフトビールの「キリンスプリングバレー ジャパンエール 香」（八百五十円）などが揃うほか、酒を飲まない人もより楽しめるよう、ノンアルコールドリンクのメニューを充実させた。利用シーンに合わせて、飲み放題（二千二百円／九十分）のほか、セットメニュー＋飲み放題（六千円／同）、食べ飲み放題（六千五百円／同）のプランも選べる。

また今年から、オンラインで予約ができるようになり、六月の月～木曜日にはオンライン予約限定で、食べ飲み放題のプランが五百円オフの六千円で楽しめるという。

同ホテル販売マーケティング広報シニアスタッフの長門泰之さん（44）は「今年の夏も、このビアテラスで過ごす時間を、多くの地元の皆さんに楽しんでいただけたら」と話す。

八月三十一日（月）まで。営業時間は午後五時半～九時（八時半ラストオーダー）。期間中無休。

また、六千円で六千五百円分利用できる「デリシャスチケット」を販売中。ビアテラスのほか、ホテル内のレストランでも利用できる。

予約・問い合わせは、北海道ブラッスリー リラ（TEL 27―５８８８）へ。（東寛樹）

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