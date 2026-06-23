ＡＳＡＨＩＫＡＷＡ ＤＥＳＩＧＮ ＷＥＥＫ（あさひかわデザインウィーク・ＡＤＷ）２０２６が十八日から二十一日までの四日間、北彩都ガーデンや買物公園、旭川デザインセンターなどを会場に開かれた。あさひかわデザインウィーク実行委員会（森俊一実行委員長）の主催。テーマは「Ｌｉｆｅ ｗｉｔｈ 」。日常にある体験を通じて認識し理解を深めることで、生活の中で感じる「なんかいい」を「だからいい！」へと変化させ、デザインをより身近なものとして記憶に残してもらいたいという思いから、様々な企画が行われた。その概略を二回に分けてレポートする。

自然の中で朝ご飯

思い思いに豊かな時間過ごす

二十、二十一日の二日間、北彩都ガーデン（宮前二ノ一）で開催された「あさいち」は、旭川の食や暮らしの豊かさに触れられる朝のイベント。

会場では、食材にこだわったおいしい朝ご飯やドリンクに加え、木製のキッチン道具やカトラリー（食事に使うナイフやフォーク、スプーンなど器具全般）、野菜、生花などを販売。そのほか、コーヒードリップやコメのブレンドなど各種ワークショップも行われた。

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