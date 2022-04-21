◆バドミントン 第７７回国民体育大会少年の部旭川地区予選会兼道新杯兼ミズノ杯大会（１６、１７日・リアルター夢りんご体育館ほか）
【男子】◇ダブルス▽１部 ①新堂春輝・渡部蓮（旭実）②川田・中塩（旭実）③芹沢・森山（旭実）④滝川・鎌倉（旭実）▽２部 ①山本零・根本昊（旭農）②松村・山本（旭西）③横田・田口（旭永嶺）③河端・野坂（旭工）◇シングルス▽１部 ①伊藤彰悟（旭実）②中村（旭実）③新堂（旭実）④中塩（旭実）▽２部 ①西山悠太郎（富良野緑峰）②谷（旭龍谷）③大須田（旭商）③松茂（旭西）
【女子】◇ダブルス▽１部 ①井上紗彩・中島優衣奈（旭商）②柴田・大坂（旭商）③佐藤・小国（旭商）④横田・佐藤（旭実）▽２部 ①橋爪杏奈・佐藤彩菜（旭龍谷）②山田・新井田（旭東）③大塚・小室（旭東）③水野・児玉（旭商）◇シングルス▽１部 ①三上優那（旭実）②松浦（旭実）③嶋村（旭南）④大坂（旭商）▽２部 ①中村千音里（旭東）②狩集（旭東）③小室（旭東）③山田（旭東）
バドミントン 第７７回国民体育大会少年の部旭川地区予選会兼道新杯兼ミズノ杯大会
2022/04/21
◆バドミントン 第７７回国民体育大会少年の部旭川地区予選会兼道新杯兼ミズノ杯大会（１６、１７日・リアルター夢りんご体育館ほか）