　◆軟式野球　春季Ａ・Ｂ級選手権大会（４月２９、３０日・東光第２球場ほか）
　▽１回戦　シャネルズ　不戦勝　旭川市役所、ニューヤンキース６―５比布町役場▽準決勝　シャネルズ６―１旭川市消防署野球部、ニューヤンキース２―１旭川教員野球クラブ▽決勝　ニューヤンキース９―２シャネルズ