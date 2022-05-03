◆軟式野球 春季Ａ・Ｂ級選手権大会（４月２９、３０日・東光第２球場ほか）
▽１回戦 シャネルズ 不戦勝 旭川市役所、ニューヤンキース６―５比布町役場▽準決勝 シャネルズ６―１旭川市消防署野球部、ニューヤンキース２―１旭川教員野球クラブ▽決勝 ニューヤンキース９―２シャネルズ
軟式野球 春季Ａ・Ｂ級選手権大会
2022/05/03
◆軟式野球 春季Ａ・Ｂ級選手権大会（４月２９、３０日・東光第２球場ほか）
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