◆剣道 旭川剣道連盟７０周年記念第４０回旭川地区少年大会（４月３０日・リアルター夢りんご体育館）

【男女混合】▽小学生低学年 ①春光②東光③誠心館③比布Ａ▽同高学年 ①永山西②鷹栖・春光③東光③比布▽中学生 ①永山西②高台③愛別③緑が丘

【男子】▽高校 ①旭龍谷Ａ②旭北③旭大高Ａ③旭龍谷Ｂ

【女子】▽高校 ①旭北Ａ②旭大高Ａ③旭東③旭龍谷Ｂ

◇赤胴個人戦予選通過者

川井（剣神会）、幸田（誠心館）、有馬（東光）、上田（永山西）、吉田（永山西）、植根（永山西）、畠山（春光）、堀（誠心館）、太田（鷹栖）、南本（剣風会）