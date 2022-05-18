　◆卓球　第７７回国民体育大会旭川地区予選（４日・大成市民センター体育館）
　【男子】▽少年　①山田蓮（旭実）②大波（旭実）③徳島（旭北）③木田（旭実）▽成年　①林優大（エレッズ旭川）②横山（エレッズ旭川）③佐藤（卓心会）③北川（エレッズ旭川）
　【女子】▽少年　①寺田らら（旭実）②清杉（緑が丘中）③清杉（旭北）③坂下（旭商）▽成年　①長尾しのぶ（ナガオＳＣ）②佐藤（陵雲クラブ）③山本（陵雲クラブ）④坂口（陵雲クラブ）