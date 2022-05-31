　◆バレーボール　スポーツハウス杯中学校大会（５月２８、２９日・旭川中体育館ほか）
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　永山２―０六合、忠和２―０明星、旭教大付属２―０神居東、緑が丘２―１東明、神居２―０神楽、上川・愛別２―０広陵、旭川２―０北星、東川２―０愛宕▽２回戦　永山２―０忠和。緑が丘２―０旭教大付属、神居２―０上川・愛別、東川２―１旭川▽準決勝　永山２―０緑が丘、神居２―０東川▽決勝　神居２―１永山