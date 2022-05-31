◆バレーボール スポーツハウス杯中学校大会（５月２８、２９日・旭川中体育館ほか）
【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 永山２―０六合、忠和２―０明星、旭教大付属２―０神居東、緑が丘２―１東明、神居２―０神楽、上川・愛別２―０広陵、旭川２―０北星、東川２―０愛宕▽２回戦 永山２―０忠和。緑が丘２―０旭教大付属、神居２―０上川・愛別、東川２―１旭川▽準決勝 永山２―０緑が丘、神居２―０東川▽決勝 神居２―１永山
バレーボール スポーツハウス杯中学校大会
2022/05/31
◆バレーボール スポーツハウス杯中学校大会（５月２８、２９日・旭川中体育館ほか）
スポーツの記録 最新の記事
- バドミントン 第３５回中学選手権兼ミズノ杯大会
- 朝野球 おはよう野球上期大会
- 軟式野球 ホクレン旗争奪少年大会旭川支部予選
- 軟式野球 旭川市中学校選手権大会
- バスケットボール 旭川市中学校選手権大会
- テニス 国民体育大会道北ブロック予選少年の部
- ソフトテニス 第５０回加盟中学対抗戦
- ソフトテニス 第３４回春季会長杯争奪選手権大会
- テニス 第２回ダブルス大会
- 柔道 第５２回旭柔連杯中学校大会
- 弓道 第３２回北海道高齢者大会
- 卓球 第２０５回春光大会
- 卓球 全旭川社会人選手権大会地区予選会兼全旭川選手権大会マスターズの部地区予選会
- バレーボール 第１９回北海道ママさんはまなす大会
- バレーボール スポーツハウス杯中学校大会