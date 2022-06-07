◆軟式野球 天皇杯旭川支部予選大会（４・５日・東光第２球場ほか）

▽１回戦 旭川信用金庫１５―７ドリームナイン旭川、ダイヤモンドプレイヤーズ８―４ニューヤンキース、旭川クラブ６―１アルティメット、比布町役場４―３ジャッグル、旭川インディアンス９―０鷹栖町役場、シャネルズ７―３旭川消防クラブ▽２回戦 旭川消防署野球部９―０旭川信用金庫、ブレイクホーキンス１１―２旭川ＤＳ、ツルハ旭川１１―１ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川市役所７―０旭川クラブ、比布町役場５―４教員クラブ、旭川ガス３―２旭川インディアンス、ＪＡあさひかわ５―２明治旭川工場、上川町役場６―１シャネルズ▽３回戦 ブレイクホーキンス７―２旭川消防署野球部、旭川市役所３―１ツルハ旭川、比布町役場３―０旭川ガス、ＪＡあさひかわ３―０上川町役場▽準決勝 旭川市役所１１―１ブレイクホーキンス、ＪＡあさひかわ１１―２比布町役場