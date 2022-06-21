　◆新体操　第７５回旭川市中学校連盟体育大会兼上川管内中学校体育大会上川管内代表決定戦（１８日・リアルター夢りんご体育館）＝女子のみ、
　①森七海（中央）②秋庭サラ（東陽）③橋苺花（東陽）④嶋田奏（春光台）⑤宮地真彩（啓北）⑥高嶋美奈（永山）⑦佐伯フラハ（永山）