◆サッカー フジパングループプレゼンツロバパンカップ第２３回プレイヤーズカップ兼第

５４回全道Ｕ―１２大会旭川地区予選（２日・東光公園球技場ほか）

◇Ａブロック▽１回戦 ふらの２―０Ｂ・Ｎ・Ｆ・Ｃ、中富良野１―０神楽岡、忠和４―４

（ＰＫ２―０）グリンベアボーイズＡ▽２回戦 ビータＡ３―０ふらの、フォルゴレ３―２留

萌、ウイングスＣ２１―０中富良野、忠和２―１陵雲▽準決勝 ビータＡ２―０フォルゴレ、

ウイングスＣ３―１忠和▽決勝 ビータＡ４―１ウイングスＣ▽３位決定戦 忠和２―１フォ

ルゴレ

◇Ｂブロック▽１回戦 北鎮７―１増毛、アストロ５―０永山、愛宕４―１ルフォール▽２

回戦 トロンコ８―１北鎮、永山南３―２グリンベアボーイズＢ、東光６―１アストロ、愛宕

２―０ウイングスＴ▽準決勝 トロンコ１１―０永山南、東光１―０愛宕▽決勝 トロンコ４

―０東光▽３位決定戦 愛宕４―１永山南

◇Ｃブロック▽１回戦 Ｂ・Ｎ・Ｆ・Ｃ・Ｌｕｇ３―３（ＰＫ２―１）末広北、神居・東川

４―０羽幌、リベルタ２―１ビータＢ▽２回戦 コンサドーレ東川１３―０Ｂ・Ｎ・Ｆ・Ｃ・

Ｌｕｇ、西御料地７―２リヴァーレ、神居・東川２―１スフィーダ、上富良野４―０リベルタ

▽準決勝 コンサドーレ東川４―１西御料地、上富良野０―０（ＰＫ２―１）神居・東川▽決

勝 コンサドーレ東川２―０上富良野▽３位決定戦 西御料地２―０神居・東川