◆サッカー フジパングループプレゼンツロバパンカップ第２３回プレイヤーズカップ兼第
５４回全道Ｕ―１２大会旭川地区予選（２日・東光公園球技場ほか）
◇Ａブロック▽１回戦 ふらの２―０Ｂ・Ｎ・Ｆ・Ｃ、中富良野１―０神楽岡、忠和４―４
（ＰＫ２―０）グリンベアボーイズＡ▽２回戦 ビータＡ３―０ふらの、フォルゴレ３―２留
萌、ウイングスＣ２１―０中富良野、忠和２―１陵雲▽準決勝 ビータＡ２―０フォルゴレ、
ウイングスＣ３―１忠和▽決勝 ビータＡ４―１ウイングスＣ▽３位決定戦 忠和２―１フォ
ルゴレ
◇Ｂブロック▽１回戦 北鎮７―１増毛、アストロ５―０永山、愛宕４―１ルフォール▽２
回戦 トロンコ８―１北鎮、永山南３―２グリンベアボーイズＢ、東光６―１アストロ、愛宕
２―０ウイングスＴ▽準決勝 トロンコ１１―０永山南、東光１―０愛宕▽決勝 トロンコ４
―０東光▽３位決定戦 愛宕４―１永山南
◇Ｃブロック▽１回戦 Ｂ・Ｎ・Ｆ・Ｃ・Ｌｕｇ３―３（ＰＫ２―１）末広北、神居・東川
４―０羽幌、リベルタ２―１ビータＢ▽２回戦 コンサドーレ東川１３―０Ｂ・Ｎ・Ｆ・Ｃ・
Ｌｕｇ、西御料地７―２リヴァーレ、神居・東川２―１スフィーダ、上富良野４―０リベルタ
▽準決勝 コンサドーレ東川４―１西御料地、上富良野０―０（ＰＫ２―１）神居・東川▽決
勝 コンサドーレ東川２―０上富良野▽３位決定戦 西御料地２―０神居・東川
サッカー フジパングループプレゼンツロバパンカップ第２３回プレイヤーズカップ兼第 ５４回全道Ｕ―１２大会旭川地区予選（２日・東光公園球技場ほか）
2022/07/04
◆サッカー フジパングループプレゼンツロバパンカップ第２３回プレイヤーズカップ兼第