　◆朝野球　おはよう野球下期大会（２～５、７、９、１０日・花咲グラウンドほか）
　▽Ａ級　まるせんゲーリック６―５ランカー、北斗星３―３旭川インディアンス、旭川ドジ
ャース４―３ダイヤモンドプレイヤーズ、山商５―３旭川コンバット、旭川ブルーインパルス
２―１旭川インディアンス、北斗星３―３山商、ダイヤモンドプレイヤーズ４―３旭川ＧＴＯ
　▽Ｂ級　スーパーマン　不戦勝　９２イヤーズ、旭川ホームストーリー９―０ＪＲ旭川運転
所、ジョーカー　不戦勝　ＪＡたいせつ、アレックス１―０スラッカーズ、旭川ヤンキース　
不戦勝　ＳＨＡＫＡ、ＪＲ旭川運転所２―０スコーピオンズ、旭川ホームストーリー　不戦勝
　ＳＨＡＫＡ、レインディアーズ９―０ジョーカー、アレックス５―１須田製版旭川支社
　▽Ｃ級　常夏ドナルドチャンプス８―４ヒート、まるせんゲーリックＯＢ会７―６プッシー
キャッツ、グリフォン９―２ゴールデンボールズ、石田兼松八興建設　不戦勝　ジャポン、コ
ンバットクラブ８―１旭川トヨペット、ランダム１０―５金田自動車、まるせんゲーリックＯ
Ｂ会７―４ザナドゥ、グリフォン５―１あぶさんず、プッシーキャッツ１１―１旭川トヨペッ
ト、ゴールデンボールズ７―１ランダム、石田兼松八興建設１１―７ビートルズ