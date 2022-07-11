◆朝野球 おはよう野球下期大会（２～５、７、９、１０日・花咲グラウンドほか）

▽Ａ級 まるせんゲーリック６―５ランカー、北斗星３―３旭川インディアンス、旭川ドジ

ャース４―３ダイヤモンドプレイヤーズ、山商５―３旭川コンバット、旭川ブルーインパルス

２―１旭川インディアンス、北斗星３―３山商、ダイヤモンドプレイヤーズ４―３旭川ＧＴＯ

▽Ｂ級 スーパーマン 不戦勝 ９２イヤーズ、旭川ホームストーリー９―０ＪＲ旭川運転

所、ジョーカー 不戦勝 ＪＡたいせつ、アレックス１―０スラッカーズ、旭川ヤンキース

不戦勝 ＳＨＡＫＡ、ＪＲ旭川運転所２―０スコーピオンズ、旭川ホームストーリー 不戦勝

ＳＨＡＫＡ、レインディアーズ９―０ジョーカー、アレックス５―１須田製版旭川支社

▽Ｃ級 常夏ドナルドチャンプス８―４ヒート、まるせんゲーリックＯＢ会７―６プッシー

キャッツ、グリフォン９―２ゴールデンボールズ、石田兼松八興建設 不戦勝 ジャポン、コ

ンバットクラブ８―１旭川トヨペット、ランダム１０―５金田自動車、まるせんゲーリックＯ

Ｂ会７―４ザナドゥ、グリフォン５―１あぶさんず、プッシーキャッツ１１―１旭川トヨペッ

ト、ゴールデンボールズ７―１ランダム、石田兼松八興建設１１―７ビートルズ