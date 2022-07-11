■サッカー（８、９日・士別市天塩川サッカー場）

▽１回戦 緑が丘８―０北門、六合５―０富良野東・富良野西合同、広陵３―１愛宕、上富

良野１―１（ＰＫ５―４）永山▽準決勝 緑が丘５―１六合、広陵１―１（ＰＫ５―４）上富

良野▽決勝 緑が丘２―０広陵

■卓球（８、９日・忠和公園体育館）

【男子】◇団体▽決勝トーナメント準決勝 中央３―１春光台、旭川３―０東神楽▽決勝

旭川３―０中央▽シングルス ①中田浩星（広陵）②野原曖流（旭川）③浦﨑陽（旭川）③伊

藤翼（春光台）⑤三和歩夢（士別）⑤福田空（東神楽）⑤友兼大騎（美深）⑤入江佳輝（旭川

）

【女子】◇団体▽決勝トーナメント準決勝 永山南３―１東陽、士別南３―０中央▽決勝

士別南３―２永山南▽シングルス ①中田美聖（広陵）②野藤綾乃（広陵）③清杉笑花（緑が

丘）③清水心結（東神楽）⑤谷一颯（士別南）⑤片庭愛加里（士別南）⑤但木真琴（中央）⑤

福井結奈（士別南）

■バスケットボール（８、９日・和寒町総合体育館）

【男子】▽１回戦 神居東１０６―１８鷹栖、北門５９―５１中富良野、緑が丘５８―５４

美瑛、当麻・比布・愛別７３―５２愛宕▽準決勝 神居東６９―３６北門、当麻・比布・愛別

４６―３５緑が丘▽決勝 神居東56―46当麻・比布・愛別

【女子】▽１回戦 神居東７０―２５東神楽、士別・士別南４５―４２東光、当麻・比布４

４―３２愛宕、上富良野５５―４４北門▽準決勝 神居東６９―５０士別・士別南、上富良野

４９―３８当麻・比布▽決勝 神居東４５―３０上富良野

■ソフトテニス（８、９日・花咲コート）

【男子】◇団体▽準決勝 旭教大付属２―０当麻、名寄２―０東明▽決勝 名寄２―１旭教

大付属◇個人 ①堀拓仁・山田宥心（旭教大付属）②宮崎航和・駒津太珂（名寄）③高橋紳一

郎・上坂凌輔（名寄）③大石陽斗・長尾健吾（比布中央）

【女子】◇団体▽準決勝 啓北２―１旭川、比布中央２―０当麻▽決勝 啓北２―１比布中

央◇個人 ①森川智巴・河村恋（啓北）②松浦琉夏・山田玲華（比布中央）③佐藤ありあ・吉

岡茉奈（広陵）③武市二胡・佐藤心優（旭川）

■バレーボール（８、９日・中富良野町総合スポーツセンター）

【男子】▽１回戦 六合２―０北門、緑が丘・西神楽２―０富良野西・富良野東・上富良野

▽準決勝 永山２―０六合、神楽２―１緑が丘・西神楽▽決勝 永山２―０神楽

【女子】▽１回戦 永山南２―０美瑛、神居２―０富良野東、士別・士別南・和寒２―０旭

川、永山２―０名寄・風連▽準決勝 神居２―１永山南、士別・士別南・和寒２―１永山▽決

勝 士別・士別南・和寒２―１神居

■バドミントン（８、９日・リアルター夢りんご体育館）

【男子】◇団体▽１回戦 東明３―０東神楽、忠和２―１名寄東、北門２―１鷹栖、春光台

３―０名寄▽準決勝 東明２―０忠和、春光台２―１北門▽決勝 東明２―０春光台◇シング

ルス ①水谷純稀（春光台）②堀渚颯（東明）③阿部泰士（春光台）③小林陵平（忠和）◇ダ

ブルス ①奥村啓太・東海林亮汰（北門）②河野颯汰・吉田一咲（東明）③山崎翔叶・高柳雄

大（永山南）③小野湧生・本瀨蒼（北門）

【女子】◇団体▽１回戦 東明３―０名寄東、愛宕３―０東神楽、忠和３―０名寄、東鷹栖

３―０鷹栖▽準決勝 東明２―０愛宕、忠和２―１東鷹栖▽決勝 東明２―１忠和◇シングル

ス ①豊嶋彩衣心（東鷹栖）②鈴木穂乃花（忠和）③高村侑里（東光）③原田麻央（東明）◇

ダブルス ①中濱このは・柿崎結（東明）②谷口桜香・神野花奏（春光台）③太田千惺・高桑

璃音（広陵）③杉本来未・榊田結衣（東明）

■軟式野球（８、９日・名寄市営球場）

▼１回戦

緑が丘

０１３００００｜４

１２００１２Ｘ｜６

士別南

（緑）渡邉―田中

（士）大塚―田口

東 明

０００１０００｜１

００１１１０Ｘ｜３

富良野西

（東）河内―三辻

（富）落合、上堀―太田

士別・朝日・上士別

１１０２００１｜５

００００００３｜３

神 楽

（士）大橋、平塚―栗原

（神）岡、林、後藤―豊山

春光台

０１００００｜１

０４００３1X｜８

東神楽

（春）小野寺、飯沼、赤川、小野寺―中村

（東）鈴木、逢坂―逢坂

▼準決勝

富良野西

０００２１０２｜５

０１３００００｜４

士別南

（富）落合、小池、上堀―太田

（士）渡邊、黄木、田口、大塚―大塚、田口

士別・朝日・上士別

０１０１０１０｜３

０１００００3X｜４

東神楽

▼決勝

富良野西

００１００００｜１

２０００００Ｘ｜２

東神楽

（富）落合―太田

（東）鈴木ー逢坂

■柔道（８日・東光公園武道館）

【男子】◇団体▽準決勝 士別４―１美深、旭川４―０東光▽決勝 士別３―１旭川◇個人

▽５０㌔級 ①柴山賢人（士別）②吉田颯（永山）③三木拳斗（美深）③児玉瑛太（士別南）

▽５５㌔級 ①加藤奎太（美深）②中根蒼悟（富良野西）③竹内空（永山南）③片山來知（士

別）▽６０㌔級 ①山本雅琥（士別）②蛯澤真之助（広陵）③木村琉聖（神居東）③藤井光太

（永山）▽６６㌔級 ①夏坂匠平（名寄東）②安田大翔（士別）③佐藤雄心（剣淵）③青木健

輔（美深）▽７３㌔級 ①野川蒼司（士別）②鴨田颯人（下川）③小山内太陽（東神楽）③堀

井優真（旭川）▽８１㌔級 ①葛西樹生（愛宕）②後藤田來斗（上士別）③倉嶋大河（東光）

③佐藤友哉（東陽）▽９０㌔級 ①梅本仁（和寒）②近野幹太（美深）③奈良虎次郎（東光）

③荻田渉夢（名寄東）▽９０㌔超級 ①木幡斗吾（下川）②合田颯琉（中央）③上村樹生（桜

岡）③髙瀨蓮（永山）

【女子】◇団体▽準決勝 名寄東３―０旭川、当麻２―１永山▽決勝 当麻２―１名寄東◇

個人▽４４㌔級 ①夏坂珠代（名寄東）②斉藤まり（当麻）▽４８㌔級 ①南原青空（名寄東

）②平野このみ（永山）③福士莉久（六合）▽５２㌔級 ①石井優璃（春光台）②原田真帆（

永山）③小堀瑠海（東光）③宗像ゆら（旭川）▽５７㌔級 ①保里和風（当麻）②酒井碧子（

和寒）③村瀬來良（光陽）③髙瀨優奈（永山）▽６３㌔級 ①扇谷心々奈（当麻）②齋藤かん

な（神居東）③清水まな（旭川）③荒田心美（名寄東）▽７０㌔級 ①長谷川祥嘉（愛宕）②

小倉凜華（美深）③葛岡桜華（当麻）▽７０㌔超級 ①今美夏（永山）②岩﨑優生（中央）③

阿部和心（旭川）

■剣道（９日・東光公園武道館）

【男子】▽団体 ①永山南②啓北③緑が丘③東明▽個人 ①遠藤太一（緑が丘）②髙橋駿仁

（永山南）③渡辺仁（永山南）③高橋令虎（啓北）

【女子】▽団体 ①永山南②東明③愛宕④啓北▽個人 ①中川陽南（春光台）②梶沼綾乃（

神居）③野澤千優（緑が丘）③丸山鈴心（啓北）