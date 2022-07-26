◆バレーボール 第１５回旭川市スポーツ少年団交流大会（２３日・リアルター夢りんご体育館）

【男子】▽決勝 永小２―０神楽岡

【女子】▽１回戦 神居２―０神楽岡、東川２―０末広北、東神楽２―１永南▽２回戦 旭川２―０神居、永小２―０東光、東川２―１永山西、緑新２―０東神楽▽準決勝 旭川２―０永小、緑新２―０東川▽決勝 旭川２―０緑新▽第３代表決定戦 永小２―０東川