　◆バスケットボール　Ｕ―１８旭川カップ（２３、２４日・旭北高体育館ほか）
　【男子】▽１回戦　旭実１４６―３６旭農、旭龍谷１１３―４１旭永嶺、旭明成６３―４４旭西、旭北８１―５３旭東、旭南７２―５９旭高専、羽幌６９―５５旭藤星▽２回戦　旭工９９―８０旭実、旭龍谷１００―４２旭明成、旭北７８―４７旭南、旭大高１２７―２６羽幌▽準決勝　旭龍谷７５―６７旭工、旭大高７２―７１旭北▽決勝　旭龍谷９１―７３旭大高▽３位決定戦　旭工１０２―５２旭北
　【女子】▽１回戦　旭実８２―６７旭西、旭東８５―３２旭永嶺、旭商６１―３９羽幌、旭北９４―４０東川▽２回戦　旭藤星９８―５８旭実、旭南９１―６１旭東、旭龍谷７４―５２旭商、旭明成９４―３７旭北▽準決勝　旭藤星１０３―６９旭南、旭明成６２―５８旭龍谷▽決勝　旭藤星６１―３２旭明成▽３位決定戦　旭龍谷８５―７４旭南