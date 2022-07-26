◆バスケットボール Ｕ―１８旭川カップ（２３、２４日・旭北高体育館ほか）
【男子】▽１回戦 旭実１４６―３６旭農、旭龍谷１１３―４１旭永嶺、旭明成６３―４４旭西、旭北８１―５３旭東、旭南７２―５９旭高専、羽幌６９―５５旭藤星▽２回戦 旭工９９―８０旭実、旭龍谷１００―４２旭明成、旭北７８―４７旭南、旭大高１２７―２６羽幌▽準決勝 旭龍谷７５―６７旭工、旭大高７２―７１旭北▽決勝 旭龍谷９１―７３旭大高▽３位決定戦 旭工１０２―５２旭北
【女子】▽１回戦 旭実８２―６７旭西、旭東８５―３２旭永嶺、旭商６１―３９羽幌、旭北９４―４０東川▽２回戦 旭藤星９８―５８旭実、旭南９１―６１旭東、旭龍谷７４―５２旭商、旭明成９４―３７旭北▽準決勝 旭藤星１０３―６９旭南、旭明成６２―５８旭龍谷▽決勝 旭藤星６１―３２旭明成▽３位決定戦 旭龍谷８５―７４旭南
バスケットボール Ｕ―１８旭川カップ（２３、２４日・旭北高体育館ほか）
2022/07/26
◆バスケットボール Ｕ―１８旭川カップ（２３、２４日・旭北高体育館ほか）
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