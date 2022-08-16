　◆テニス　会長杯シングルス大会（１１、１４日・花咲コート）
　【男子】▽一般　①小林龍之輔（ＳＴＤＫ）②神山（旭川テニス協会）③伊藤（あんこぼーる）③稲尾（ジョイ）▽４５歳以上　①小林仁（スウィング！スウィング！）②干場（マスターズ１３）③下崎（テニス・ラボ）③菅原（花咲テニス会）
　【女子】▽一般　①高沢真里奈（日本製紙）②吉田（ジョイ）③上村（宮の森）③池田（スギムラ）