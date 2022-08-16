　◆軟式野球　東日本１部旭川支部予選大会（１３、１４日・東光公園第２球場ほか）
　▽１回戦　ダイヤモンドプレイヤーズ８―０比布町役場、シャネルズ６―５旭川インディアンス▽準決勝 　ニューヤンキース３―２ダイヤモンドプレイヤーズ、シャネルズ２１―０美瑛町役場▽決勝　シャネルズ４―３ニューヤンキース