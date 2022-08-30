　◆ミニバレー　ミニバレー誕生５０周年記念第３４回旭川ミニバレー協会長杯争奪大会（２８日・東町小体育館）
　【男女混合】▽高齢者・であい　①東川しぐれどき②旭川東クラブＡ▽６０歳未満　①旭川東クラブＤ②旭川クラブ▽６０歳以上　①旭川東クラブＣ
　【女子】①旭川東クラブＢ