　◆サッカー　第１０１回全国高校選手権大会北海道大会旭川地区予選（３、４日・東光公園球技場

　▽準決勝　旭大高２―０旭明成、旭北１―１（ＰＫ１２―１１）旭南▽決勝　旭大高３―０旭北▽
３位決定戦　旭明成５―１旭南