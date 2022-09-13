◆陸上競技 第７７回道北選手権大会（11日・深川市陸上競技場）

【男子】◇高校・一般▽１００㍍ ①安藤辿（旭龍谷）１０秒６４＝大会記録②岡平（富良野緑峰）③小板橋（旭大高）▽２００㍍ ①小板橋優哉（旭大高）②安藤（旭商）③小野田（旭工）▽４００㍍ ①東海林侑久（滝川西）②太田（旭大高）③岡平（富良野緑峰）▽８００㍍ ①武田和寿（旭実）②鴈田（旭大高）③大西（滝川高）▽１５００㍍ ①武田和寿（旭実）②遠藤（旭北）③佐藤（旭大）▽５０００㍍ ①朝井風牙（滝川西）②斉藤（空知陸協）③五十嵐（滝川西）▽１１０㍍障害 ①大佐賀祥（空知陸協）②木村（留萌高）③佐藤（旭大高）▽４００㍍障害 ①大森拓（佐藤農場ＡＣ）②荒木関（旭大高）③岩本（旭永嶺）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭大高③滝川西▽１６００㍍リレー ①旭北高②旭西③旭永嶺▽走り高跳び ①河原朋夢（富良野高）②瀬戸（旭川ＡＣ）③根本（滝川西）▽棒高跳び ①出合翔太（広陵中）▽走り幅跳び ①岡崎颯（旭大高）②中瀬（旭大高）③藤田（旭北）▽三段跳び ①岡崎颯（旭大高）②藤田（旭北）③高橋（留萌高）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③原田（富良野高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①井上龍（旭高専）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①遠藤琥珀（羽幌高）②渡辺（旭大高）③谷（旭農）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①斉藤将（ＡＣＥ室蘭）②叶内（道北陸協）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）②石川（滝川西）③金沢（留萌高）▽やり投げ ①益井康臣（道北陸協）②石井（札大ＡＣ）③叶内（道北陸協）

【女子】◇高校・一般▽１００㍍ ①菊地妃華（旭大高）②畠山（旭大高）③松本（旭大高）▽２００㍍ ①畠山瑚舶（旭大高）②松本（旭大高）③鈴木（旭龍谷）▽４００㍍ ①菊地妃華（旭大高）②小野寺（旭実）③三好（旭北）▽８００㍍ ①船奥千代（旭龍谷）②中山（旭北）③小野寺（旭実）▽１５００㍍ ①嶋貫莉子（神居東中）②高橋（神居東中）③長谷部（神居東中）▽５０００㍍ ①中村桃愛（深川一已中）②岩戸（旭北）▽１００㍍障害 ①釜沢歩果（旭大高）②高橋（旭商）③川田（滝川西）▽４００㍍障害 ①二階堂朱莉（旭大高）②和泉（旭大高）③山下（旭西）▽４００㍍リレー ①旭大高②旭龍谷③羽幌高▽１６００㍍リレー ①旭北高▽走り高跳び ①安保栄美花（旭大高クラブ）１㍍７１＝大会記録②畠山（旭大高）③中本（旭大高）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）②旭（永山中）③森下（広陵中）▽走り幅跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②山田（旭大高）③石川（旭大高）▽三段跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②畠山（旭大高）③丹羽（旭龍谷）▽砲丸投げ ①松本望生（深川一已中）②野村（旭大高）③斎藤（富良野高）▽円盤投げ ①大田穂乃華（旭農）②松本（深川一已中）③佐藤（旭南）▽ハンマー投げ ①佐藤陽菜（旭南）▽やり投げ ①斎藤愛夏（富良野高）②藤田（旭西高）③石田（滝川高）