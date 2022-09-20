◆サッカー あさひかわ新聞杯第１２回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（８月２７、２８日、９月３、４、１０、１１日・東光公園球技場ほか）

上富良野０―０留萌、富良野合同３―０中富良野、神居東・忠和４―１緑が丘２ｎｄ、増毛５―２東陽、北門５―１中央、ＳＳＳＣ１１―０名寄ＳＣ、東川０―０神楽、アインスＦＳＶ３―１東明、羽幌６―０旭教大付属、ＳＳＳＣ５―０北門、名寄ＳＣ２―１中央、神居東・忠和８―０北門、東光２―２明星、緑が丘２ｎｄ２―１留萌、たかとんび５―２増毛、中富良野３―１神楽、ビアンコネロ旭川３―１富良野、ビアンコネロＲｕｇ７―０永山南、緑が丘３ｒｄ４―４北星、東明７―０中央、ＳＳＳＣ４―１アインスＦＳＶ、アインス２ｎｄ６―３東川、旭教大付属４―１春光台、神居東・忠和１―１名寄ＳＣ、東陽４―１春光台、緑が丘２ｎｄ９―２中央、アインスＦＳＶ１―１上富良野、明星７―１永山南、留萌７―２東明