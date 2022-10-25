【男子】▽１回戦 北星２０―０広陵、鷹栖８９―１４明星、東陽５６―２５神楽、東明１１４―４２中富良野、富良野西４７―３０中央、東光２０―０上富良野、永山５１―４１北門、東神楽５２―４０富良野東▽２回戦 愛宕１０９―１３北星、鷹栖２０―０光陽、忠和２０―０東陽、東明５４―４８美瑛、当麻７５―３４富良野西、緑が丘１３２―５東光、神居東９１―２７永山、永山南６７―６０東神楽

【女子】▽１回戦 富良野西・富良野東７７―２０啓北、東光８２―１８神楽、北門７５―４５北星、永山２０―０広陵、東川・中富良野６５―３８中央、美瑛４１―３９愛宕▽２回戦 富良野西・富良野東４９―４１六合、忠和７８―３６東光、上富良野５４―１９鷹栖、北門６５―４４東明、東神楽５６―４５永山、当麻・比布２０―０東陽、神居東７１―１７東川・中富良野、美瑛４５―２５緑が丘