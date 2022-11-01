【男子】▽３年以下 ①本間葵大（エレッズ旭川）②石黒（チームキヨスギ）③菅原（エレッズ旭川）③清水（旭川ＨＴＴＣ）▽４年 ①谷祐真（エレッズ旭川）②長沢（エレッズ旭川）③石坂（当麻クラブ）③清水（旭川ＨＴＴＣ）▽５年 ①奈良実希（江別卓正会）②支倉（野幌卓球）③岡本（エレッズ旭川）③堂前（エレッズ旭川）▽６年 ①赤塚蓮介（エレッズ旭川）②木村（ＴＣけんぶち）③太島（エレッズ旭川）③粟田（ＰＰファミリア）

【女子】▽３年以下 ①伊藤莉菜（エレッズ旭川）②伊藤怜（エレッズ旭川）③木村（ＴＣけんぶち）④岡（日章少年団）▽４年 ①小野詩菜（エレッズ旭川）②林（当麻クラブ）③東（エレッズ旭川）③福士（当麻クラブ）▽５年 ①門脇湊花（チームキヨスギ）②嶋沢（チームキヨスギ）③竹口（チームキヨスギ）④重原（エレッズ旭川）▽６年 ①高橋楓（日章少年団）②伊藤（エレッズ旭川）③清水（旭川ＨＴＴＣ）④細木（エレッズ旭川）